World of Tanks: Iron Maiden auf dem Metal Fest

Autor:, in / World of Tanks

Das solltet ihr nicht verpassen: Iron Maiden beim Metal Fest in World of Tanks Modern Armor!

Das Metal Fest hält die Wargaming-Welt weiter in Atem, denn World of Tanks Modern Armor (WoTMA) begrüßt die legendäre Band Iron Maiden als letzten Act des Events. Erst eröffnete die mächtige Band Sabaton das Metal Fest, dann brachten die Mosh-Monster Megadeth die Show zum Donnern und jetzt stürmen Iron Maiden zum großen Finale die Metal Fest-Bühne!

WoTMAs Metal Fest, ein packendes In-Game-Musik-Event, wird das adrenalingeladene Erlebnis mit einer krachenden Zugabe mit gebrandeten Panzern und beeindruckenden Kommandanten erweitern. Das Metal Fest-Event besteht aus drei Akten, in denen jeweils eine Powerhouse-Band auftritt. Sabaton führte Akt 1 an, Megadeth stand in Akt 2 im Rampenlicht, und jetzt schließt Iron Maiden das große Festival als Headliner für Akt 3 ab.

Vom 12. September bis zum 3. Oktober bietet Iron Maiden den Spielern ein unvergleichliches Rock-Erlebnis. Spieler können mehrere Stufen von Missionen bezwingen, um dafür eine Fülle exklusiver Belohnungen freizuschalten, die den Stil von Iron Maiden verkörpern.

Der Flammenwerfer-Panzer Senjutsu TO-55 im Stil von Iron Maiden fügt den Gegnern in den Gefechten Schaden durch Feuer zu. Auf den Spuren des Senjutsu ist der AMOLAD-Panzer (A Matter of Life and Death), ein Fahrzeug, das exklusiv für World of Tanks Modern Armor entwickelt wurde. Beide Panzer verkörpern wahrhaftig die Macht und Befehlsgewalt, die Iron Maiden zu den Metal-Legenden machen, die sie sind.

Iron Maidens ikonisches Aushängeschild Eddie erscheint als 3D-Heldenkommandant, und sein kehliges, knurrendes Voiceover lässt einem einen Schauer über den Rücken laufen, wenn seine Wut in den Kampf übergeht.

Außerdem wird es eine Sammlung von 14 verschiedenen Eddie 2D Standard-Kommandanten geben. Jeder von ihnen ist eine sorgfältig gestaltete Hommage an Eddie, der auf allen bisherigen Iron Maiden-Albumcovern zu sehen war.

Zusätzlich werden die Panzerfahrer das Gefühl der bevorstehenden Schlacht mit der nachhallenden Kraft von zwei Iron Maiden Songs, „Brighter Than a Thousand Suns“ und „The Writing on the Wall“, spüren. Die beiden Metal-Hymnen werden triumphal für die Besitzer dieser epischen Iron Maiden-Panzer durch die Garage hallen.