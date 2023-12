Autor:, in / World of Tanks

Vinnie Jones übernimmt das Kommando bei den World of Tanks Holiday Ops 2024.

Die erste richtige Dezemberwoche ist gekommen und damit der Startschuss für das mit Spannung erwartete Holiday Ops 2024 -Event im World of Tanks-Franchise.

Das traditionelle und festliche Spektakel verspricht spannende Action, fantastische Geschenke und wertvolle Ingame-Belohnungen für Spieler auf PC, Mobile und Konsole.

Der berühmte britische Fußballer und Filmstar Vinnie Jones sorgt in diesem Jahr für während des Events Furore. Er zieht sich von seiner Rolle als Vollstrecker des Weihnachtsmannes zurück, um einen neuen Job als Kommandant in World of Tanks anzutreten.

Das Holiday Ops 2024-Event läuft bis zum 8. Januar. Es bietet eine besondere Mischung aus weihnachtlichen Aktivitäten, die auf das Gameplay der jeweiligen Plattform zugeschnitten sind.

World of Tanks

Dezember 2023 bis 08. Januar 2024

Die Spieler können sich auf ein stimmungsvolles Feriendorf freuen, das nur darauf wartet, dekoriert zu werden. Beim Betreten des Dorfes erhalten die Panzerfahrer ihr erstes Geschenk: den brandneuen tschechoslowakischen leichten Premium-Panzer Pzw.39.

Vinnie Jones wartet im Hauptquartier, um spezielle Missionen und Aufträge zu erteilen. Nach Abschluss der Missionen schalten die Panzerspieler Belohnungen frei, die von dem Prominenten inspiriert sind, darunter drei exklusive 2D-Stile, Dekore, Schriftzüge mit kultigen Sprüchen und sogar Vinnie Jones selbst als Panzerkommandant mit exklusiver Sprachausgabe. Aber das ist noch nicht alles; die Spieler können sich auch auf den speziellen Skin „Old Reliable“ für den Cobra-Panzer freuen, bei dem jedes Element im Stil des diesjährigen Stars gestaltet ist.

Prime Gaming-Mitglieder können sich auf einzigartige Inhalte des prominenten Kommandanten freuen, darunter zwei Dekore, eine Medaille und den speziellen Paradox 2D-Stil. Steam-Spieler können sich ein 2D-Decal als speziell entworfenes Geschenk von Vinnie sichern.

World of Tanks Blitz

Dezember 2023 bis 20. Dezember 2023

World of Tanks Blitz präsentiert mehrere Holiday Ops-Aktivitäten, darunter eine 10-stufige Questreihe mit einzigartigen Sammelobjekten, Avataren und Profilhintergründen, alles im Stil von Vinnie Jones. Die 10. Etappe bringt die letzte Belohnung und das größte Geschenk unter dem Baum – „Final Argument“. Und was noch besser ist: Die Spieler nehmen an der Weihnachtsverlosung teil und haben die Chance, stolzer Besitzer eines Cobra-Panzers mit legendärer Tarnung zu werden.

World of Tanks Modern Armor

Dezember 2023 bis 08. Januar 2024

In diesem Jahr können die Spieler den Spaß und die Belohnungen verdoppeln, da sie sowohl eine individuelle Herausforderung als auch das Holiday Ops Community Event bestreiten können. Jeder Pfad bietet eine Menge Inhalte, darunter themenbezogene kosmetische Gegenstände, Booster, Premium-Zeit und den knallharten Charlemagne-Panzer. Außerdem können die Spieler den exklusiven neuen Premium-Panzer Old Reliable sowie 2D- und 3D-Kommandanten mit Vinnies persönlicher Sprachausgabe erhalten.