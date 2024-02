World of Tanks: Modern Armor: Eins der ersten Free-to-Play-Xbox-Spiele wird 10 Jahre alt

Wargaming, der preisgekrönte Entwickler und Publisher von Online-Spielen, feiert das zehnjährige Jubiläum des Konsolenhits World of Tanks Modern Armor.

Im Jahr 2014 erschien World of Tanks: Xbox 360 Edition als eines der ersten Free-to-Play-Spiele für Xbox 360 auf dem Markt. 2016 wurde das Spiel ebenfalls für PlayStation veröffentlicht.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Titel kontinuierlich weiterentwickelt, wobei die neueste Version, World of Tanks Modern Armor, im Jahr 2021 erschien.

Unter dem aktuellen Namen bietet World of Tanks Modern Armor über 1.000 Panzer sowie Fahrzeuge und Technologien aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg.

„Vor zehn Jahren feierte World of Tanks sein Debüt auf der Xbox und war eines der ersten Free-to-Play-Spiele für Konsolen“, so Victor Kislyi, CEO von Wargaming.

„Ich möchte mich bei allen Spielern auf der ganzen Welt bedanken, die unser Spiel genießen und zu seiner Entwicklung beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt unserem Studio in Chicago, dessen Engagement diese Reise in den letzten zehn Jahren möglich gemacht hat. Wir stehen an der Schwelle zu den nächsten zehn Jahren und rüsten uns für noch größere Abenteuer.“