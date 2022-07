World of Warships: Legends: Geburtstagsfeier mit 100 Meilensteinen gestartet

Wargaming, der Publisher und Entwickler des beliebten Spiels World of Warships, startet die Geburtstagsfeier in World of Warships: Legends. Die Feierlichkeiten werden von brandneuen Schiffen der Stufe VIII begleitet, die am 25. Juli erschienen sind. Mit diesem Update wird auch eine neue, fünfwöchige Kampagne mit 100 Meilensteinen gestartet.

Tier VIII läuft vom Stapel

Mit diesem Update wird die erste Welle von Schiffen der Stufe VIII in Legends veröffentlicht, von denen jetzt 14 Schiffe verfügbar sind. Diese Schiffe können im Spiel verdient werden, wobei 12 über den Forschungsbaum verfügbar sind. Als Vertreter der USA, Japans, Deutschlands und anderen Nationen sind fast alle Schiffstypen vertreten, mit der Ausnahme von Flugzeugträgern. Die beiden anderen neuen Tier VIII-Schiffe, ein deutsches und ein französisches, können in einer Auktion ersteigert werden und warten am Ende der L’Ambassadeur-Kampagne. Weitere Schiffe der Stufe VIII werden im Laufe des Jahres für Legends erscheinen und über weitere Möglichkeiten wie das Büro und den Store erhältlich sein.

Drei Jahre und weiter geht´s!

Der 12. August markiert den dritten Jahrestag der Veröffentlichung von World of Warships: Legends. Um das zu feiern, gibt es eine ganze Reihe von Aktivitäten im Spiel. Die Kapitäne bekommen ein Jubiläumsgeschenk, können an einem speziellen Web-Event teilnehmen, erhalten eine beträchtliche Erhöhung der Boni für den ersten Sieg und die Rückkehr des letztjährigen Arpeggio of Blue Steel steht ebenfalls auf dem Programm: Eine Ars Nova-Kollaboration, bei der es jede Menge Ingame-Gegenstände zu ergattern gibt.

Außerdem werden zwei neue Projekte vorgestellt, die das Angebot des Büros erweitern: Ein Projekt zum Jubiläum, das den bedeutenden Ereignissen des letzten Jahres gewidmet ist, und ein weiteres Projekt, das sich um den legendären französischen Kreuzer Colbert dreht.

Erhaltet das Tier VIII Schiff Republique über die L´Ambassadeur-Kampagne

Eine umfassende fünfwöchige Kampagne mit 100 Meilensteinen ist vor Anker gegangen. Wenn die Spieler die Kampagne L’Ambassadeur abschließen, werden sie mit dem französischen Premium-Schlachtschiff Republique der Stufe VIII belohnt, das mit acht 17-Zoll-Geschützen und einer soliden Luftabwehr ausgestattet ist. Die Kampagne setzt neue Maßstäbe für die Belohnungen im Spiel und die erfolgreichen Spieler erhalten so die Schiffe mit der höchsten Tier-Stufe, die nicht den Legenden-Status haben.

In diesem Update gibt es zusätzlich eine ganze Reihe an Fehlerbehebungen, Balance-Anpassungen und Verbesserungen. Eine komplette Liste der Patch-Notes gibt es hier.