Xbox Cloud Gaming: Praktisches Zubehör für unterwegs präsentiert

Xbox Cloud Gaming

Cloud Gaming ist auf dem Vormarsch! Mit dem Xbox Game Pass Ultimate gibt es jede Menge hochwertige Spiele für unterwegs, da sollte das passende Zubehör natürlich nicht fehlen. Xbox stellt fünf neue Produkte für eure mobilen Geräte vor.

Gamevice Flex, ein neuer mobiler Controller bietet einen nahtlosen Übergang zwischen Konsole und Mobilgerät. Er ist mit tausenden Varianten von Android und iPhone Hüllen kompatibel. Die Ergonomie wurde verbessert und die stark nachgefragte 3,5 mm Klinkenbuchse integriert, sodass ihr ein bevorzugtes kabelgebundenes Headset für robuste Audioverbindung nutzen könnt.

Durch die direkte Verbindung zum Handy wird eine niedrige Latenz erreicht. Gamevice Flex ist auf Gamevice.com und weiteren teilnehmenden Händlern für 99,95 $ für Android und 109,95 $ für iOS erhältlich.

Mit dem Turtle Beach Recon Cloud Hybrid Game Controller seid ihr sowohl zu Hause als Unterwegs gerüstet, er wurde für Konsole und mobiles Gaming designt. Sowohl mit Kabel als auch drahtlos ist der Controller einsetzbar. Auf der Rückseite befinden sich zwei Quick-Action-Tasten, die frei belegt werden können.

Speichert bis zu vier verschiedene Profile, und seid damit gerüstet für Konsole und mobile Gaming. Auch größere Handys können mit dem anpassbaren Handy-Clip problemlos mit dem Controller verbunden werden, der Clip kann alternativ als Ständer genutzt werden.

Die Betriebszeit von über 30 Stunden ist beachtlich und reicht problemlos für einen ganzen Tag. In den USA und bei teilnehmenden internationalen Händlern (Amazon) ist der Controller für 99,99 Euro in den Farben Blue Magma und Schwarz erhältlich.

Alle, die es kompakter mögen, können in Kürze den Atom Controller in Erwägung ziehen. Der Atom Controller besteht aus zwei unabhängigen Modulen, die nahezu jede Handygröße unterstützen sollen. Auch hier soll die Nutzung mit Handyhülle möglich sein.

Die Verbindung vom Controller zum Smartphone erfolgt über Low Latency Bluetooth, untereinander kommunizieren die Module mit der proprietären 2,4 GHz drahtlos Verbindung von Turtle Beach. Mit 20 Stunden Akkulaufzeit seid ihr ebenfalls gut versorgt. Die Module werden magnetisch zusammengehalten, wenn sie nicht in Benutzung sind, und ermöglichen so einen platzsparenden Transport. Der Atom Controller kann für 99,99 $ bei Turtle Beach und teilnehmenden Händlern (Amazon) vorbestellt werden. Erscheinungstermin ist der 14. November 2022.

Für Besitzer von iPads der siebten Generation oder höher bietet der RiotPWR Cloud Gaming Controller for iPad (Xbox Edition) alle Funktionen, die ihr vom Konsolen-Gaming erwartet. Thumbsticks in voller Größe, ein verbessertes D-Pad für Präzision, Hall Effekt Trigger, eine Share-Taste und eine Xbox-Taste. Mit dem Lightning Anschluss wird mobiles Gaming mit geringer Latenz ermöglicht. Vorbestellungen sind für 79,99 $ möglich, am ersten November 2022 soll der Controller auf den Markt kommen.

Der GameSir X2 Pro Mobile Gaming Controller for Android (Test) bietet viele Möglichkeiten zur Anpassung, um euch das perfekte Spielerlebnis Unterwegs zu ermöglichen. Hier sind zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite integriert, die ohne Zusatzsoftware unmittelbar, sogar mitten im Spiel, zugewiesen werden können.

Die volle Konfigurationsfreiheit ermöglicht den Austausch der ABXY-Tasten, außerdem liegen zusätzliche Kappen für die Thumbsticks bei. Die magnetischen Hall-Effekt-Analogtrigger mit einer Genauigkeit von 0,1 mm, die Kailh-Mikroswitch-Bumper, die analogen ALPS-3D-Thumbsticks und die Gummigriffe lassen unterwegs die Qualität der Konsolensteuerung nicht missen. Zusätzlich wird die klassische X2-Tasche für den Transport mitgeliefert. Der GameSir X2 Pro Mobile Gaming Controller für Android ist in Schwarz oder Weiß zum Preis von 79,99 € (Amazon) weltweit erhältlich.

Weiteres Zubehör für Xbox findet ihr hier im Test.