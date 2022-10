Prime Gaming: Kostenlose November-Spiele und mehr enthüllt

Während es draußen kühler wird, sorgt Prime Gaming für gemütliche Gaming-Momente mit kostenlosen Spielen und Inhalten für beliebte Titel, darunter:

Exklusive Inhalte für Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Apex Legends, Madden 23, FIFA 23 und mehr.

Die kostenlosen Spiele mit Prime im November mit den sieben Titeln Fallout: New Vegas Ultimate Edition, Indiana Jones and the Last Crusade, Facility 47, WRC 9, Etherborn, Whispering Willows und Last Day of June.

Zur Feier der League of Legends World Championships können sich Prime Mitglieder das exklusive League of Legends Esports-Emote schnappen und ein riesiges Paket mit allerlei League of Legends-Preisen gewinnen. Mehr Informationen gibt es hier.

Prime Gaming bietet ab dem 1. November sieben kostenlose Titel. Diesen Monat bereisen Spieler die ganze Welt, von den antiken Hallen in der Wüste Jordaniens in Indiana Jones and the Last Crusade, zum verlassenen Ödland der antarktischen Tundra in Facility 47. Die kostenlosen Spiele mit Prime Gaming lassen diesen Monat den inneren Entdecker erwachen.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition – Bereist die postapokalyptische Mojave-Wüste, um die Männer zu finden, die euch einst hintergangen haben. Kämpft euch durch die Einöde, um Rache zu nehmen und das Leben von tausenden postapokalyptischen Wüstenbewohnern zu verändern.

– Bereist die postapokalyptische Mojave-Wüste, um die Männer zu finden, die euch einst hintergangen haben. Kämpft euch durch die Einöde, um Rache zu nehmen und das Leben von tausenden postapokalyptischen Wüstenbewohnern zu verändern. Indiana Jones and the Last Crusade – Der Point-and-Click-Klassiker von LucasArts und Disney ist in Europa im Jahre 1938 angesiedelt. Die verlorene Bundeslade war erst der Anfang, jetzt ist ein großer Bösewicht hinter dem mächtigsten Talisman her – dem Heiligen Gral. Doch in paar tapfere Männer stehen dem im Weg, darunter glücklicherweise auch Indiana Jones und sein Vater.

– Der Point-and-Click-Klassiker von LucasArts und Disney ist in Europa im Jahre 1938 angesiedelt. Die verlorene Bundeslade war erst der Anfang, jetzt ist ein großer Bösewicht hinter dem mächtigsten Talisman her – dem Heiligen Gral. Doch in paar tapfere Männer stehen dem im Weg, darunter glücklicherweise auch Indiana Jones und sein Vater. Facility 47 – Begebt euch in eine abgelegene Forschungsstation mitten in der gefrorenen antarktischen Tundra. Dort müsst ihr Rätsel lösen und neue Orte in der Station freischalten.

– Begebt euch in eine abgelegene Forschungsstation mitten in der gefrorenen antarktischen Tundra. Dort müsst ihr Rätsel lösen und neue Orte in der Station freischalten. WRC 9 – Rast in der führenden Off-Road-Simulation über Strecken auf der ganzen Welt, jetzt mit noch realistischerem Gameplay und mehr Inhalten als je zuvor: drei neue Rallyes, 35 Special Stages, eigene Custom-Meisterschaften und komplett überarbeitete Motorengeräusche.

– Rast in der führenden Off-Road-Simulation über Strecken auf der ganzen Welt, jetzt mit noch realistischerem Gameplay und mehr Inhalten als je zuvor: drei neue Rallyes, 35 Special Stages, eigene Custom-Meisterschaften und komplett überarbeitete Motorengeräusche. Etherborn – Macht euch auf die Suche nach eurer Bestimmung in diesem Puzzle-Plattformer, bei dem Erkundung und das Verstehen der verblüffenden, Schwerkraft-verändernden Strukturen im Mittelpunkt stehen.

– Macht euch auf die Suche nach eurer Bestimmung in diesem Puzzle-Plattformer, bei dem Erkundung und das Verstehen der verblüffenden, Schwerkraft-verändernden Strukturen im Mittelpunkt stehen. Whispering Willows – Tretet mit den Geistern der Toten in Kontakt, löst die komplexen Rätsel des mysteriösen Herrenhauses und helft Elena, ihren verschwundenen Vater in diesem Horror/Abenteuer-Rätsel-Spiel zu finden.

– Tretet mit den Geistern der Toten in Kontakt, löst die komplexen Rätsel des mysteriösen Herrenhauses und helft Elena, ihren verschwundenen Vater in diesem Horror/Abenteuer-Rätsel-Spiel zu finden. Last Day of June – Ein interaktives, cineastisches Abenteuer rund um Liebe und Verlust. Last Day of June fragt „Was würdet ihr tun, um denjenigen zu retten, den ihr liebt?”

Während Club-Fußball und internationale Matches wieder an Fahrt gewinnen, schließen sich Prime Gaming und EA Sports für ein weiteres Jahr Prime Gaming FIFA Ultimate Team-Packs für FIFA 23 zusammen.

Prime-Mitglieder können sich heute schon ihren ersten FUT-Drop abholen. In dem Paket befinden sich 7x Gold Rare Players, 2x Player Pick mit mindestens OVR 81+, 12x Rare Consumables und 1x Kylian Mbappe 5 Spiele auf Leihbasis. Das Prime Gaming FIFA Ultimate Team Pack ist das erste von vielen. Das nächste ist passend zum größten Event des internationalen Fußballs erhältlich, der Weltmeisterschaft in Katar. Die Belohnungen können hier abgeholt werden.