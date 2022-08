Xbox Cloud Gaming: So passt ihr die Touch-Steuerung an

Habt ihr gewusst, dass ihr die Anordnung und die Größe der Touch-Steuerung in den Xbox Game Pass Spielen, die ihr via Xbox Cloud Gaming spielt, ganz einfach anpassen könnt?

Major Nelson zeigt das Feature jetzt in einem kurzen Video.

So müsst ihr im Spiel einfach nur auf das Xbox Logo links oben klicken und anschließend das rechteckige Controller-Symbol. Jetzt könnt ihr die Größe, Position und Anordnung die Steuerungselemente für die linke und rechte Seite selbst bestimmen.

☁️Tip: If you are using xCloud touch controls on @xboxgamepass – you can customize them! Tap the Xbox logo in the upper left, then the little square controller icon next to it to customize the size and location of your touch controls. pic.twitter.com/XZzTpRKUxK

— Larry Hryb 🎮⌨️🖱☁️ 🇺🇦 (@majornelson) August 11, 2022