Xbox Game Pass: 3 Monate YouTube Premium mit Ultimate

Für Xbox Game Pass Abonnenten werden regelmäßig Ultimate Perks mit Angeboten zu Spielen und aus dem Bereich Unterhaltung angeboten.

Jetzt können Nutzer ein dreimonatiges Abonnement für YouTube-Premium ausprobieren, das ansonsten 11,99 Euro im Monat kostet.

Aktuell ist der YouTube Premium-Perk noch nicht in der App zu finden. Sollte es sich nicht um ein regionsbezogenes Angebot für Teilnehmer in den USA und Kanada handeln, dann dürfte er bald in eurer Liste auftauchen.

Erwähnenswert ist auch die Bedingung, dass der Perk nur für neue YouTube-Premium-Mitglieder zu gelten scheint, da er als Testversion eingestuft ist.