Xbox Game Pass: Beacon Pines steht zum Pre-Load bereit

Am 22. September erscheint Beacon Pines, ein gruseliges Adventure, in dem Spieler gleichzeitig Leser und die Hauptfigur Luka in einem geheimnisvollen Buch sind.

Beacon Pines erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Ab sofort könnt ihr das Spiel mit eurem Xbox Game Pass-Abonnement vorab herunterladen.

Hier ein aktueller Trailer und einige Bilder zum Spiel: