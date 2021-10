Xbox Game Pass: Crysis Remastered für PC im EA Play-Abo aufgetaucht

Wer sich auf dem PC die Spiele in der EA Play-Bibliothek (via App) ganz genau anschaut und diese nach dem Veröffentlichungsdatum filtert, der wird dort Crysis Remastered entdecken. Derzeit ist die Auflistung nur für EA Play am PC zu sehen, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch EA Play-Abonnenten an der Konsole und somit alle Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder schon bald Crysis Remastered spielen können.

Des Weiteren gilt es Daumen drücken für Mass Effect: Legendary Edition.