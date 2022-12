Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist jetzt neu im Abo erhältlich

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan ist ab sofort für alle Xbox Game Pass-Abonnenten erhältlich und über die Cloud, die Xbox und am PC spielbar.

Den Download erreicht ihr mit eurem Abonnement direkt über die folgende Auflistung.

Xbox Game Pass – Dezember 2022

15. Dezember 2022 – Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Xbox und PC)

Falls ihr euch fragt, warum Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition in der Auflistung fehlt – das Spiel wurde für den Abo-Service kurzerhand verschoben, wie wir bereits berichtet haben.