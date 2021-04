Xbox Game Pass: Dragon Quest Builders 2 erscheint offiziell Im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Heute Morgen gab es bereits eindeutige Hinweise darauf, dass Dragon Quest Builders 2 auch für Abonnenten des Xbox Game Pass ohne zusätzliche Kosten spielbar sein könnte.

Jetzt macht Microsoft es offiziell und bestätigt, dass das Spiel zum Launch am 04. Mai 2021 auch im Xbox Game Pass auf Xbox One, Xbox Series X|S (via Abwärtskompatibilität), Windows 10-PC und Cloud verfügbar sein wird.

Durch das Xbox Play Anywhere-Feature teilt sich Dragon Quest Builders 2 weiterhin den Spielfortschritt sowie die Erfolge auf Xbox und PC.