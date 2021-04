MLB The Show 21: Doppelte Erfahrungspunkte laufen weiter

Seit dem Launch von MLB The Show 21 hat das Spiel mit einigen Serverproblemen zu kämpfen.

Während die Entwickler derzeit an den Lösungen arbeiten und dazu auch schon Wartungen an den Servern vorgenommen haben, wurde das doppelte EP-Wochenende verlängert.

Ihr erhaltet also bis auf Weiteres die doppelten Erfahrungspunkte im Spiel.

MLB The Show 21 ist seit dem 20. April auch im Xbox Game Pass enthalten und somit ohne weitere Kosten auf Xbox Series X|S und Xbox One spielbar.

Our priority is to improve our server stability and performance. As we continue to work on those issues, we will be extending the Double XP until further notice. Thank you all for your reports and your continued patience.

— MLB The Show (@MLBTheShow) April 24, 2021