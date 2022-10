Xbox Game Pass: Football Manager 2023 erscheint im November

Autor:, in / Xbox Game Pass

Es ist an der Zeit, dass Manager auf der ganzen Welt damit beginnen, die Zukunft zu gestalten. Die Early-Access-Beta von Football Manager 2023 ist jetzt auf Steam und im Epic Games Store verfügbar. Early Access im Microsoft Store folgt in den kommenden Tagen.

Alle, die FM23 bei einem von SEGA zugelassenen digitalen Händler gekauft haben, können sich bei Steam oder Epic einloggen und das Spiel direkt in der Bibliothek starten. Wer noch nicht vorbestellt hat, kann dies immer noch nachholen – und wer FM23 für PC und Mac ab jetzt bis zur Veröffentlichung des Spiels am 8. November bei einem teilnehmenden digitalen Händler vorbestellt, erhält Early Access und 20 % Rabatt.

Bei der Early-Access-Beta handelt es sich um eine fast vollständige (aber nicht ganz endgültige) Version des Spiels, wodurch Spieler während des Spiels auf einige Bugs und Probleme stoßen können. Diese können über die Schaltfläche „Fehler melden“ in der Seitenleiste des Spiels direkt an das Team von Sports Interactive gemeldet werden. Das Online-Spiel ist ebenfalls aktiviert, aber bis zur vollständigen Veröffentlichung des Spiels am 8. November gibt es keinen Zugang zum Steam-Workshop oder zu den Pre-Game- oder In-Game-Editoren.

FM23 bietet neue, intelligente Möglichkeiten für Manager, sich zu profilieren und ihre Teams in dieser Saison auf ein höheres Niveau zu bringen.

Manager werden von den realistischsten KI-Managern, die es je gab, bis an die Grenzen ihrer Fähigkeiten gebracht. Ihre Entscheidungsfindung wurde überarbeitet, sodass sie intelligenter und reaktionsschneller sind und ihren realen Vorbildern ähneln.

Neue Spieleranimationen und verbesserte Rollen sorgen für die authentischste Action auf dem Spielfeld in der Geschichte der Reihe, unterstützt von verbesserten taktischen Anweisungen, die die Terminologie des modernen Fußballs widerspiegeln.

Der neue Kaderplaner und die Erfahrungsmatrix sind das Herzstück einer überarbeiteten Rekrutierung, die den Spielern mehr Möglichkeiten bietet, in jedem Fenster titelverdächtige Scouting- und Transferentscheidungen zu treffen.

Die Bedeutung der Fans für den modernen Fußball spiegelt sich im neuen Fanvertrauen-System wider, das eine Aufschlüsselung der Fangemeinschaft jedes Vereins sowie die kurz-, mittel- und langfristigen Erwartungen dieser Fans zeigt. Die Fans und den Vorstand bei Laune zu halten, wird entscheidend sein, um eine glänzende Zukunft auf der digitalen Bank zu gewährleisten.

Die erstmalige Lizenzierung der UEFA-Vereinswettbewerbe gibt Managern ein größeres Gefühl von Erfolg, während diese Erfolge dank der Einführung der dynamischen Manager-Timeline nun besser dargestellt werden können. Einzelspielerkarrieren, die in der Early-Access-Beta von FM23 begonnen wurden, können in das vollständige Spiel übernommen werden.

Football Manager 2023 ist ab dem 8. November erhältlich und Day One im PC Game Pass und Xbox Game Pass enthalten.