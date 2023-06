Xbox Game Pass: Kunitsu-Gami erscheint direkt im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess erscheint direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Beim Xbox Games Showcase wurde Kunitsu-Gami: Path of the Goddess bereits präsentiert und auch beim Capcom Showcase wurde das Spiel noch einmal gezeigt.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess hat noch keinen Release-Termin, erscheint aber für Xbox Series X|S inklusive Day One im Xbox Game Pass.