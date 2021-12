Xbox Game Pass: Microsoft wollte exklusive Spiele im Apple-Store anbieten

Autor:, in / Xbox Game Pass

Um das Cloud-Gaming des Xbox Game Pass als App in den Apple-Store zu bringen, wollte Microsoft exklusive Spiele für iOS entwickeln.

Die Vorgaben von Apple haben es Microsoft im letzten Jahr erschwert, mit dem Cloud-Gaming-Service des Xbox Game Pass auf iOS-Geräten Fuß zu fassen.

Apple schreibt demnach (immer noch) vor, dass jedes Spiel in Form einer einzelnen App vorliegen muss.

Was Microsoft bereit war zu tun, um einen Fuß in die Tür zu bekommen, wurde jetzt durch E-Mails bekannt, die The Verge im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen Epic Games und Apple erhielt.

Um diese Hürde zu meistern, hatte Microsoft demnach ernsthaft in Erwägung gezogen, die Spiele einzeln als App umzusetzen, wenn man zusätzlich eine zentrale App für die Cloud-Gaming-Technik haben könne. Apple hat sich darauf aber nicht eingelassen.

Erstaunlich ist aber, dass Microsoft sogar bereit war, exklusive AAA-Spiele zu entwickeln, die nur im App-Store von Apple erhältlich gewesen wären.

Den üblichen Anteil von 30 % beim Verkauf von Spielen war Microsoft weiterhin nicht bereit an Apple abgeben. Einen exklusiven Deal diesbezüglich konnte Microsoft aber nicht aushandeln.

Die Höhe des Anteils für Apple oder In-App-Käufe über die Game Pass-App dürften aber nicht der Grund gewesen sein, warum man sich nicht einigte. Im Fall der In-App-Käufe sind diese bei der Game Pass-App für Android etwa auch deaktiviert.

Mit einer Aktualisierung seiner Richtlinien im September letzten Jahres erschwert es Apple jetzt auch Streaming-Diensten wie Xbox Game Pass Cloud-Gaming in den App-Store zu bringen. Microsoft umgeht dies nun mit einer Browser-Lösung.