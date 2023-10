Xbox Game Pass: Roboquest ab November im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Wie wir bereits gestern berichtet haben, wird Roboquest am 7. November 2023 veröffentlicht. Das Spiel wird in der Version 1.0 für 24,99 € auf Xbox und PC über die digitalen Stores Steam, Epic Games Store und GeForce Now erhältlich sein. Dazu erscheint Roboquest direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es in dieser Xbox News. Hier könnt ihr euch noch einmal den Release-Date-Trailer anschauen: