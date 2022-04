Xbox Game Pass: So können Abonnenten MLB The Show 22 früher spielen

Mit dem Xbox Game Pass Early Access Bundle erhalten Spieler zusätzlich zum vier Tage früheren Spielen zwei Gold Choice Packs, 10 The Show Packs, ein Ballplayer Pack, doppelte tägliche Belohnungen und 10K Stubs. Wenn ihr das Early Access-Bundle vorbestellt, erhaltet ihr ein weiteres Gold Choice Pack.

Bitte beachtet jedoch, dass das Early Access Bundle keine Berechtigungen für MLB The Show 22 enthält. Dieses Bundle ist ausschließlich für Xbox Game Pass-Mitglieder gedacht, um MLB The Show 22 frühzeitig zu spielen.

Wenn ihr kein Xbox Game Pass-Mitglied seid und dieses Bundle kauft, könnt ihr MLB The Show 22 nicht spielen! Wer keine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft hat und dennoch früher spielen möchte, der muss die MVP Edition oder die Digital Deluxe Edition vorbestellen.

Microsoft gibt bekannt: „MLB The Show-Fans, es ist weniger als eine Woche bis zum Start von MLB The Show 22 und der Rückkehr von MLB The Show mit Xbox Game Pass. Dieses Jahr probieren wir jedoch etwas Neues aus – wir bieten ein neues Paket für Xbox Game Pass-Mitglieder an, die während der Early Access-Phase spielen möchten, die bisher nur für MVP- und Digital Deluxe Edition-Spieler verfügbar war: Wir stellen das MLB The Show 22 Xbox Game Pass Early Access Bundle vor!“