Xbox Game Pass: So lange müsst ihr auf diese Spiele warten

Wer auf ein Spiel wartet, für den vergeht die Zeit entweder wie im Flug oder sie dauert unendlich lange und es ist kein Ende in Sicht.

Wie lange ihr auf Spiele wie Forza Motorsport 8, Starfield oder PayDay 3 warten müsst, zeigt die folgende Grafik auf der „Coming soon“-Tafel.

Tatsächlich könnt ihr bei den Angaben jeweils einen Tag abziehen und werdet so beispielsweise feststellen, dass das Multiplayer-Horrorspiel The Texas Chain Saw Massacre ab heute im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Auf welcher dieser Spiele wartet ihr am sehnlichsten?