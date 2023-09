Xbox Game Pass: So spielt ihr EA SPORTS FC 24 vor allen anderen

Autor:, in / Xbox Game Pass

Für EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder gibt es gute Nachrichten: Ab dem 22. September könnt ihr zehn Stunden lang EA SPORTS FC 24 vorab spielen und damit den ersten Teil der Fußball-Franchise unter neuem Namen erleben.

Um den Start noch angenehmer zu gestalten, könnt ihr euch ein Willkommenspaket sichern. Darin enthalten sind neben Ultimate Team Draft Token auch die „EA Play Football Revolution“- und „Press Start to EA Play“-Kits.

Xbox Game Pass Ultimate- und Xbox Game Pass PC-Mitglieder erhalten EA Play ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihres Abonnements.

EA SPORTS FC 24 erscheint am 29. September weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Der Vorabzugriff für die Ultimate Edition und die EA Play Trial-Version beginnt am 22. September 2023.