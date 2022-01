Xbox Game Pass: Rainbow Six Extraction erscheint zum Launch im Abo

Heute kündigt Ubisoft hat an, dass das Spiel Rainbow Six Extraction direkt zum Launch am 20. Januar im Xbox Game Pass für Konsole und PC abrufbar sein wird.

Ebenfalls am 20. Januar wird Rainbow Six Siege dem Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass hinzugefügt.

Sarah Bond, Corporate Vice President, Game Creator Experience and Ecosystem bei Xbox, sagte dazu: „Mit Rainbow Six Extraction erhalten Xbox Game Pass- und PC Game Pass-Mitglieder am selben Tag, an dem der Titel veröffentlicht wird, einen weiteren Blockbuster in ihrer Bibliothek. Und da Rainbow Six Siege sowohl im Xbox Game Pass als auch im PC Game Pass verfügbar sein wird, können sich die Rainbow Six Community und die Fans von Taktik-Shootern auf ein gemeinsames Spiel freuen, egal wo sie spielen.“