Xbox Game Pass: Überraschende Ankündigung von der Taipei Game Show

Die Taipei Game Show 2023 hatte am vergangenen Wochenende eine große Überraschung für alle Xbox Game Pass-Abonnenten zu bieten. Dabei verkündete Cary Chen, Director of Sales & Marketing für Xbox, dass Sword and Fairy 7 am 6. Juli 2023 im Xbox Game Pass veröffentlicht wird.

