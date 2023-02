TEKKEN 8: Nina Williams und neue Kampfmechaniken enthüllt

Autor:, in / TEKKEN 8

Bandai Namco Entertainment hat Nina Williams für TEKKEN 8 enthüllt und erklärt in einem neuen Video die überarbeiteten Kampfmechaniken im Spiel.

Nina Willimas meldet sich rechtzeitig zum nächsten King of the Iron Fist-Turnier in TEKKEN 8 zurück. Die stille Attentäterin wird euch im folgenden Video präsentiert:

Executive Director, Katsuhiro Harada und Game Director, Kohei Ikeda geben einen detaillierten Einblick in das Kampfsystem. Dabei gibt es eine Einführung zu den neuen Gameplay-Mechaniken im folgenden Video zu sehen:

TEKKEN 8 wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (über Steam) erscheinen. Ein exaktes Datum gibt es bisher noch nicht. Dafür soll es in ausgewählten Regionen schon bald erste Closed Alpha-Tests geben.