Xbox Game Pass: Wann erscheinen erste Activision-Spiele im Abo?

Heute hat Microsoft mit der Übernahme von Activision Blizzard einen wichtigen Meilenstein vollbracht und den größten Deal in der Geschichte des Gamings eingetütet.

Was sich alle Spieler jetzt fragen, ist: Wann kommen Spiele von Activision Blizzard in den Xbox Game Pass und auf weitere Plattformen?

Phil Spencer äußerte sich in seiner Bekanntmachung zur vollzogenen Übernahme schon dazu und auch der Social-Media-Kanal des Xbox Game Pass greift es nochmal auf.

Demnach beginne man jetzt mit den Arbeiten, die Spiele von Activision Blizzard in den Katalog zu bringen. In den kommenden Monaten will man weitere Details dazu bekannt geben. Das bedeutet also, dass es noch etwas dauert, bis Spiele im Abo verfügbar sein werden.

Spencer sagte: „Heute beginnen wir mit der Arbeit, um geliebte Activision-, Blizzard- und King-Franchises auf Game Pass und andere Plattformen zu bringen. Wir werden in den kommenden Monaten mehr darüber verraten, wann ihr damit rechnen könnt, spielen zu können. Wir wissen, dass ihr aufgeregt seid – und wir sind es auch.“

Welche Spiele oder Franchises wünscht ihr euch zuerst im Xbox Game Pass spielen zu können?