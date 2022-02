Xbox Game Studios: Mehr Spieler für CoD und WoW wünscht sich Spencer in 5 Jahren

Call of Duty und World of Warcraft sollen in fünf Jahren mehr gespielt werden als zuvor, wünscht sich Phil Spencer.

Xbox Chef Phil Spencer gab in einem Interview mit Stephen Totilio weitere Einblicke in die Zukunft von Spielemarken, die mit der Kaufabsicht von Activision Blizzard in das Portfolio von Microsoft übergehen werden.

Aus dem Gespräch geht deutlich hervor, dass Phil Spencer die Spielerzahlen sehr wichtig sind und es sein Ziel ist, diese Zahlen in Zukunft noch zu erhöhen. Er wünscht sich mehr Spieler zu erreichen und nannte dabei Franchises wie Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush. Von diesen Marken erhofft er sich in fünf Jahren mehr Spieler als zuvor.

„Ich liebe Forza [Horizon] 5 und Halo-Statistiken … ich liebe es, wie viele Leute Psychonauts 2 im Vergleich zu Psychonauts 1 gespielt haben. Wenn ich mir also die Teams anschaue, wenn Todd und ich über Starfield sprechen, dann geht es darum: ‚Wie können wir sicherstellen, dass dies das meistgespielte Todd Howard-Spiel aller Zeiten wird?’“ „Können wir diese Spiele wirklich so gestalten, dass sie mehr Spieler erreichen, als sie je zuvor gesehen haben? Und ich sage das, weil ich an die soziale Wirkung von interaktiver Unterhaltung glaube. […] Ich möchte, dass in fünf Jahren mehr Leute WoW spielen als heute. Ich möchte, dass in fünf Jahren mehr Leute Call of Duty spielen, dass in fünf Jahren mehr Leute Candy Crush spielen, weil wir es für mehr Leute zugänglich gemacht haben.“

Doch kann man dieses Ziel erreichen, wenn Spiele exklusiv im Xbox-Ökosystem bleiben, sprich, dem Xbox Game Pass? Eine genaue Antwort darauf konnte Spencer nicht geben. Er scheint aber zu hoffen, dass das mit dem Game Pass möglich sei.

Ohnehin hat Spencer noch mit einigen Skeptikern zu kämpfen, die der Meinung sind, dass der Preis nach all den Akquisitionen doch irgendwann mal angehoben werden und man als Nummer Eins exklusive Deals machen müsse.

„Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Negativ nicht beweisen kann. [Die Leute fragen], wann wird der Preis für den Game Pass angehoben werden? ‚Sie kaufen all diese Studios auf. Das ist unvermeidlich.‘ Und das, obwohl wir den Preis seit vier Jahren nicht erhöht haben. Aber es ist wie: ‚Weißt du, es wird kommen.’“ „’Wenn sie die Nummer eins sind, werden sie anfangen, all diese exklusiven Deals zu machen, wie, du weißt schon, Xbox hat [diese] Vergangenheit.'“ Und alles, was ich tun kann, ist, die Entscheidungen zu treffen, die vor uns liegen, und zu versuchen, unsere Ziele klar zu formulieren.“

Schlussendlich bleibt auch diesmal die Frage offen, wie es um die Exklusivität von einigen der größten Spielemarken bestellt ist. Um die Spielerzahlen zu erhöhen und auf neue Bestwerte zu bringen, bedarf es entweder mehr Abonnenten für den Game Pass oder weniger exklusive Spiele.