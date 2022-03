Xbox Game Studios: Neue Publishing Division mit Fokus auf Cloud-Gaming

Autor:, in / Xbox Game Studios

Eine von Xbox Game Studios Publishing neu gegründete Cloud Gaming Organisation arbeitet gemeinsam mit Entwicklerstudios an Cloud-nativen Spielen.

Xbox Game Studios Publishing hat offiziell seine neue „Cloud-Gaming-Organisation“ angekündigt. Diese wird zukünftig mit Studios zusammenarbeiten, um Cloud-native Titel zu entwickeln und sie exklusiv in das Xbox-Ökosystem zu bringen.

Geleitet wird die neue Abteilung von Kim Swift, die bereits seit letztem Jahr das Xbox-Team als Cloud Gaming Director verstärkt.

Swift war in ihrer bisherigen Karriere unter anderem bei Valve in führenden sowie kreativen Positionen an den Entwicklungen von Portal und den beiden Left 4 Dead-Titeln beteiligt. Vor ihrer Anstellung bei Xbox war sie als Game Design Director für Stadia tätig.

Der Auftrag der Abteilung besteht darin, gemeinsam mit erstklassigen Entwicklerteams Cloud-native Spiele zu entwickeln, um Spielern beispiellose Erfahrungen zu bieten, die nur mit der Cloud-Technologie erreicht werden können.

Im Gegensatz zu über die Cloud gestreamten Spielen verwenden Cloud-native Spiele die Cloud, um bestimmte Teile des Spiels zu verarbeiten, wie etwa Physik, Beleuchtung, Umgebungen oder KI.

Durch die Auslagerung dieser Aspekte sind Spiele nicht durch die technische Leistungsfähigkeit der Heimkonsolen limitiert, was zahlreiche neue Möglichkeiten für Entwickler eröffnet.

Ein frühes Beispiel für die Nutzung der Cloud-Technologie auf diese Weise ist der Multiplayer-Modus Wrecking-Zone aus Crackdown 3. Da die Zerstörungsphysik des Modus über die Cloud verarbeitet wird, können Spieler riesige Gebäude in unzählige kleine Teile zerlegen, ohne Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.