Xbox Game Studios: Ninja Theory suchen Gameplay Animator

Autor:, in / Xbox Game Studios

Ninja Theory suchen einen Gameplay Animator für ein nicht genanntes Projekt für ihr neues Studio in Cambridge.

Ninja Theory arbeiten bekanntlich derzeit an Senua’s Saga: Hellblade 2 und suchen jetzt über die eigene Homepage einen Gameplay Animator für ihr neues Studio im britischen Cambridge. Ob der neue Mitarbeiter an diesem Spiel oder etwa an Project Mara arbeiten wird, wurde nicht mitgeteilt.

Die Bewerber sollten dazu bis zum 3. Januar 2022 anonymisierte Bewerbungsunterlagen/Portfolios einreichen, um das ED&I-Engagement des Studios für Gleichstellung, Vielfalt und Integration zu unterstützen.

Erfahrung in der Produktion, Bearbeitung von Motion-Capture-Assets und deren Anwendung in einer Game-Engine sollte ebenso vorhanden sein, wie ein Verständnis für den Animationsprozess und für den Workflow zur Implementierung von Gameplay-Verhaltensweisen in einer Game-Engine.

Die Vorliebe für das interaktive Element der Spieleanimation und ein ausgeprägtes Verständnis für Körpermechanik sollten Bewerber ebenfalls mitbringen.

Neben der guten Bezahlung und eines ohne Hierarchie ausgelegten Arbeitsumfeldes, erwartet den neuen Mitarbeiter ein kostenloses Mittagessen in der hauseigenen Kneipe. Ob ein Cider oder Ale inbegriffen sind, wurde nicht bekannt gegeben.