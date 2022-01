Xbox Game Studios: Summan Mirza tritt Undead Labs bei

Wie aus ihrem eigenen Linkedin Profil hervorgeht, hat die ehemalige EA Mitarbeiterin Summan Mirza bei den Undead Labs Studios in Orlando bereits seit vergangenem Dezember einen neuen Arbeitsplatz als Technical Artist. An welchem Projekt sie beteiligt ist, wurde nicht bekannt.

(Hiring) Summan Mirza a technical artist at EA joins Undead Labs Orlando studiohttps://t.co/K4pHy8uymj

Credit to coarse_grained for the find 👏 pic.twitter.com/81qPcH4sm0

— Idle Sloth (@IdleSloth84) January 5, 2022