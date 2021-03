Xbox LIVE: Online-Service wird in Xbox Network umbenannt laut Gerücht

Es gibt neue Gerüchte zum Xbox LIVE Online-Service. Seit geraumer Zeit halten sich hartnäckig die Gerüchte zum Online-Service, demnach sollen große Veränderungen anstehen und der Dienst sogar für Spiele und Multiplayer kostenlos werden. Offiziell ist davon bisher nichts, außer, dass schon bald „Free-to-Play“-Spiele künftig kein Xbox LIVE Gold-Abonnement benötigen werden.

Nun gibt es weitere Spekulationen, da im Xbox Insider-Programm plötzlich Screenshots nicht mehr bei Xbox LIVE, sondern beim „Xbox Network“ hochgeladen werden. Bereits erstellte und veröffentlichte Screenshots findet man jetzt auch im „Xbox Netzwerk“.

Handelt es sich erneut nur um einen Übersetzungsfehler, der im Dashboard Gerüchte zu einem möglichen Xbox VR-Headset in Umlauf gebracht hat – oder ist diesmal mehr an der Sache dran?

Dashboard no longer refers to it as Xbox Live pic.twitter.com/nVf0BQ9ABl

— Adam ‘EvilBoris’ Fairclough (@EvilBoris) March 20, 2021