Xbox Series X: Xbox VR war ein Lokalisierungsfehler

Wer gestern erstmals sein brandneues Xbox Wireless Headset an die Xbox-Konsole angeschlossen hatte, erhielt die Systemmeldung zum Update eines nicht bekannten VR-Headsets.

Die Meldung ließ vermuten, dass die Unterstützung von VR-Headsets auf Xbox-Konsolen kommen könnte. Entweder durch ein eigenes Headset von Microsoft oder von Drittanbietern.

Doch wie sich jetzt herausstellt, handelte es sich bei der Meldung nur um einen Fehler.

Gegenüber dem Gaming-Journalisten Stephen Totilo sagte ein Xbox-Sprecher, dass es sich um einen Fehler bei der Lokalisierung gehandelt habe. Man lege derzeit keinen Fokus von VR auf Konsole.

Xbox PR says: “The copy in this error message is inaccurate due to a localization bug. VR for console is not a focus for us at this time.” https://t.co/pygKmznS9C

— Stephen Totilo (@stephentotilo) March 16, 2021