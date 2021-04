Xbox Series X Controller: Wird jetzt auch von iOS- und iPadOS-Geräten unterstützt

Apple hat das Update 14.5 sowohl für iOS als auch iPadOS ausgerollt.

Mit dem jüngsten Update werden nun auch der Xbox Series X Controller bzw. der DualSense Controller der Playstation 5 auf Apple-Geräten unterstützt.

Somit könnt ihr auf iOS-Geräten das Remote-Play und xCloud noch besser erleben, wie Jason Ronald vom Xbox Team anmerkt.

Released earlier today, iOS 14.5 includes support for the new Xbox Wireless Controller from Xbox Series X|S. Best way to experience Remote Play and xCloud on your iOS devices.

— Jason Ronald (@jronald) April 27, 2021