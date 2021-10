Xbox Series X Dashboard: Abwärtskompatibilität: Neue Spiele im November laut Gerücht

Dank der Abwärtskompatibilität sind auf Xbox Series X und Xbox Serie S mittlerweile vier Xbox-Generationen spielbar. Doch schon länger ist es still um neue abwärtskompatible Spiele geworden.

Im November könnte sich das ändern.

Kürzlich wurden per Datamining offenbar neue Xbox Original und Xbox 360 Spiele zutage gefördert, die der Abwärtskompatibilität hinzugefügt werden könnten. Das sagt zumindest Nick Baker von Xbox Era.

Um welche Spiele es sich handelt, das wollte er nicht preisgeben, um keine falschen Erwartungen zu schüren. Denn manchmal werden abwärtskompatible Spiele zwar von den Xbox-Ingenieuren getestet, aber nicht veröffentlicht.

Auf jeden Fall gibt es in diesem Bereich neue Aktivitäten und Baker würde im November Neuigkeiten dazu erwarten.

An update here. It seems some games may have been datamined, but sometimes OG and 360 games are tested for BC but don't make the cut so I won't list any games as to not set expectations. Just a heads up that there's been activity here so I'd probably expect something in November https://t.co/dBidwLcf8g

— Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021