Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Cyberpunk 2077-Hintergrund verfügbar

Ein neu veröffentlichter dynamischer Hintergrund im Cyberpunk 2077-Design bestückt das Dashboard der Xbox Series X|S auf Wunsch mit einem Blick auf Night City.

Ein weiblicher Charakter, bewaffnet mit Katana-Schwert und SAMURAI-Jacke, blickt auf die dystopische Stadt des Action-Rollenspiels. Reklametafeln blitzen gelegentlich auf, drei kleine Raumschiffe schweben auf und ab.

Visit Night City every time you launch your console! 🌆

Try the new #Cyberpunk2077 dynamic background for your Xbox Series X|S!

Instructions on how to set it up: https://t.co/RSA6vR6ZGU pic.twitter.com/tSzIje9fLC

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 19, 2024