Diablo IV: Aufzeichnung zum Saison des Konstrukts Livestreams

Schaut euch hier noch einmal den „Saison des Konstrukts“-Livestream samt Entwickler-Update zu Diablo IV in der Aufzeichnung an.

Im Entwickler-Livestream haben sich Associate Director of Community Adam Fletcher, Game Design Manager Daniel Tanguay, Quest Designerin Madeleine James und Lead Class Designer Adam Jackson mit der am 23. Januar erscheinenden Saison des Konstrukts beschäftigt.

Das Team hat Details zu der neuen Questreihe und dem Seneschall-Gefährten, sowie den neuen Gewölben veröffentlicht. Mit der Herausforderung haben sie sich zudem eine neue Endgame-Aktivität angesehen, bevor sie in eine Q&A-Runde mit der Community eingestiegen sind.

Falls ihr den Livestream verpasst habt, könnt ihr ihn euch hier ansehen:

Vergangene Woche wurde Diablo IV außerdem bei den 27. jährlichen DICE Awards für die Preise Role-Playing Game of the Year, Online Game of the Year und Achievement in Original Music Composition nominiert.

Das Team fühlt sich geehrt, diese Nominierungen von der Academy of Art and Sciences zu erhalten. Das Behind-the-Scenes-Video gewährt euch spannende Einblicke in die Entstehung des stimmungsvollen Soundtracks: