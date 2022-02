Xbox Series X Dashboard: Quick Resume Favoriten in der Testphase

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Microsoft ist aktuell dabei, eine neue Quick Resume-Funktion für die Xbox Series X/S im Xbox Insider Programm zu testen.

Dabei haben Insider die Möglichkeit zwei Quick Resume-Favoriten festzulegen, die somit nicht mehr aus dem Speicher herausfallen, denn normalerweise wird der älteste Eintrag gelöscht, sobald zu viele neue Quick Resume-Spiele festgestellt wurden.

Wenn ihr also zwei eurer Lieblingsspiele immer via Quick Resume zur Verfügung haben möchtet, könnt ihr bald dafür sorgen, dass diese nie gelöscht werden, wenn ihr neue Spiele startet. Normalerweise wird das am wenigsten kürzlich gespielte Spiel zuerst gelöscht.

Hier seht ihr zwei Screenshots, die die „Keep in Quick Resume“-Funktion, die an Alpha Xbox Insider verteilt wird, zeigen. Bis zu zwei Spiele können „favorisiert“ werden, damit sie nicht verloren gehen. Ausnahme ist, wenn für das Spiel ein Update vorliegt oder ihr es manuell entfernt.

Versucht ihr hingegen ein drittes Spiel hinzuzufügen, werdet ihr aufgefordert, ein Spiel aus euren Quick Resume-Favoriten zu entfernen: