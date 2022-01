Xbox Series X: Abwärtskompatibilität setzt Zeichen für Erhaltung von Spielen

In einem kürzlich geführten Interview mit TechRadar hat sich Xbox Director of Project Management Jason Ronald zu den Auswirkungen des Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramms auf die Gaming-Branche geäußert.

Laut Ronald sei der Erfolg des Programms ein klares Zeichen für die Erhaltung von Spielen. Während des Projekts habe das Team einiges gelernt. Sowohl mit verschiedenen technischen Details als auch rechtliche Anforderungen galt es klarzukommen:

„Ich denke, wir haben im Laufe dieses Programms viel über die Erhaltung von Spielen gelernt, seien es technische Entscheidungen, die Art und Weise, wie Spiele tatsächlich in den Katalog aufgenommen werden, die Art und Weise, wie wir Verträge unterzeichnen und mit der Lizenzierung umgehen und so weiter. Ich denke, es informiert nicht nur uns, sondern die gesamte Branche darüber, was wir tun können, um diese Spiele in Zukunft zu erhalten.“