Xbox Series X: Anleitung: Streamen von Xbox zu Discord

Heute können Xbox Insider eine der am meisten erwarteten Discord-Funktionen auf Konsolen genießen, indem sie ihr Xbox-Gameplay an ihre Discord-Freunde streamen.

Denkt daran: Wenn ihr zu den glücklichen Insidern gehört, gebt dem Xbox-Team unbedingt euer Feedback und helft ihnen, dieses Erlebnis so großartig wie möglich zu gestalten. Die Teams von Xbox und Discord sind begeistert vom nativen Game-Streaming auf Discord, und wir von XboxDynasty hoffen, ihr seid es (bald) auch – und wir sind genauso gespannt darauf zu sehen, was die Zukunft für Xbox und Discord bringt.

„Als Teil unserer Aufgabe, den Leuten zu helfen, sich von ihren Lieblingsplattformen aus mit Discord zu verbinden, hat Discord letztes Jahr die Möglichkeit eingeführt, mit Freunden direkt auf der Xbox per Voice-Chat zu kommunizieren. Und wir sind nach wie vor der beste Ort für Spieler, um mit ihren Freunden zu reden, sich zu verbinden und zu spielen. Als wir Streaming für Spieler auf PC und Handy eingeführt haben, wollten wir das Gefühl vermitteln, dass eure Freunde auf der gleichen Couch sitzen, ihre Lieblingsspiele spielen und miteinander scherzen – und das alles in einem virtuellen Umfeld von überall auf der Welt.“

„Mit wachsendem Cross-Play zwischen Plattformen wächst auch unser Bestreben, Spieler zusammenzubringen, egal wo sie sind. Deine Spiele auf Discord zu streamen ist eine tolle Möglichkeit, mit deinen Freunden Zeit zu verbringen. Einige nutzen es, um ihren Freunde ein neues Partyspiel vorzustellen, während andere Einzelspieler-Spiele streamen, um ihre Charakter-Builds zu teilen und versteckte Gebiete zu verbreiten. Hartgesottene Spieler nutzen ihren Stream sogar, um in Multiplayer-Matches ihr Können unter Beweis zu stellen und zu zeigen, was sie drauf haben! Letztlich ist ein Spiel, das du liebst, auf Discord zu streamen, eine Möglichkeit, dich mit deinen Freunde zu verbinden, egal, was du gerade spielst.“

„Aber diese Erfahrung war bisher nur PC- und Handy-Nutzern vorbehalten… …bis jetzt. Heute freuen wir uns, ankündigen zu können, dass die Möglichkeit, mit Discord zu streamen, bald für Xbox verfügbar sein wird! Dies ist eine der am häufigsten gewünschte Discord-Funktionen, bei der Xbox-Spieler ihre Xbox Series X|S- oder Xbox One-Spiele direkt auf Discord streamen können.“

„Das Xbox-Streaming in Discord ist dank euch, den Nutzern und Spielern, entstanden, die uns wissen ließen, was ihr in Discord sehen wollt. Wenn du weitere Ideen hast, wie wir Discord noch besser machen können, dann schreibe uns deine Vorschläge in unserem Feedback-Forum! Wir sind immer offen für eure Ideen.“