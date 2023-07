Xbox Series X: Black Panther Action-Adventure angekündigt

Heute hat der Publisher Electronic Arts die Arbeiten an Black Panther angekündigt. Das Videospiel wird von Cliffhanger Games entwickelt. Das neu gegründete Studio aus Seattle wird dazu mit Marvel Games zusammenarbeiten.

Cliffhanger Games umschreibt das noch namenlose Spiel als ein Einzelspieler-Action-Adventure in der Third-Person-Ansicht.

Der Entwickler schreibt: „Unsere Mission ist es, eine ausgedehnte und reaktive Welt zu erschaffen, die es den Spielern ermöglicht, zu erleben, wie es ist, den Mantel von Wakandas Beschützer, dem Schwarzen Panther, zu übernehmen.“

Hinter der Entwicklung steht ein Team aus erfahrenen Mitgliedern, die unter anderem an Spielen wie Mittelerde: Shadow of Mordor, God of War, Halo Infinite und Call of Duty gewirkt haben. Für die Leitung des Studios ist Kevin Stephens, der früher bei Monolith Productions war.

Stephens sagte über das Black Panther-Spiel: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Fans ein definitives und authentisches Black Panther-Erlebnis zu bieten und ihnen mehr Handlungsfreiheit und Kontrolle über ihre Geschichte zu geben, als sie es jemals in einem storygetriebenen Videospiel erlebt haben. Wakanda ist ein reichhaltiger Superhelden-Sandkasten, und unsere Mission ist es, eine epische Welt für Spieler zu entwickeln, die Black Panther lieben und die Welt von Wakanda so sehr erkunden wollen wie wir.“