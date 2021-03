Xbox Series X: Diese fünf Bethesda-Spiele erhalten heute einen FPS-Boost

Nachdem Microsoft die weltberühmten Studios von Bethesda offiziell in der Xbox-Familie willkommen geheißen hat, freut sich das Team ankündigen zu können, dass fünf der größten Titel aus ihrem umfangreichen Spielekatalog – Dishonored: Dishonored: Definitive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 und Prey – allesamt heute aktualisiert werden und einen FPS Boost auf der Xbox Serie X und Xbox Serie S erhalten.

Nicht nur Käufer dieser Titel können die Vorteile von FPS Boost nutzen, sondern selbstverständlich alle die diese Titel über den Xbox Game Pass spielen. FPS Boost ist ein kostenloses Feature, das es so nur auf der Xbox gibt!

Bei den fünf Spielen, die oben genannt wurden, könnt ihr bei aktiviertem FPS Boost eine Steigerung von 30 fps auf fast konstante 60 fps erwarten, einfach so! In einigen Fällen musste aufgrund höherer Grafikanforderungen für die Aktivierung der FPS Boost-Technologie die Auflösung eines Spiels reduziert werden, um sicherzustellen, dass es flüssig läuft und sich weiterhin gut spielen lässt. In diesen ausgewählten Fällen, wie Fallout 4 und Fallout 76 in dieser neuesten Titelankündigung, wird FPS Boost für Xbox Series X-Spieler nicht automatisch aktiviert. Bei allen Spielen, die dieses Update erhalten, wird den Spielern dazu ein deutlicher Hinweis angezeigt, ob ein Titel mit FPS Boost läuft oder eben nicht.

FPS Boost für Xbox Series X|S

Dishonored: Definitive Edition – 60 fps The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 60 fps Fallout 4 – 60 fps Fallout 76 – 60 fps Prey – 60 fps

Um zu sehen, ob das Spiel, das ihr gerade spielt, mit FPS Boost oder Auto HDR läuft, könnt jetzt auch einfach auf die Xbox-Taste auf eurem Controller tippen, während ihr euch in einem Spiel befindet und seht dann einen Guide-Overlay-Indikator in der oberen rechten Ecke, ob die Funktionen aktiviert sind oder nicht. Um den FPS-Boost für diese kultigen Bethesda-Titel zu erleben und die Funktion ein- und ausschalten zu können, stellt einfach sicher, dass eure Konsole das neueste Update erhalten hat und ihr eure Konsole neu gestartet habt. Danach seid ihr startklar!

Microsoft wird dazu in den kommenden Wochen weitere Spieltitel ankündigen, die FPS Boost unterstützen.