Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 14/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Legal Dungeon – 05. April 2022

Legal Dungeon für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (Optimiert für Xbox Series X|S) – 05. April 2022

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga im Microsoft Store vorbestellen:

MLB The Show 22 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 05. April 2022

MLB The Show 22 für 69,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Replica – 05. April 2022

Replica für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Outbreak: Contagious Memories (Optimiert für Xbox Series X|S) – 06. April 2022

Outbreak: Contagious Memories für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Z-Warp (Optimiert für Xbox Series X|S) – 06. April 2022

Z-Warp im Microsoft Store kaufen.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – 07. April 2022

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Godfall: Ultimate Edition – 07. April 2022

Slipstream – 07. April 2022

Slipstream im Microsoft Store kaufen.

Straßenmeisterei Simulator (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. April 2022

Straßenmeisterei Simulator im Microsoft Store kaufen.

Whiskey and Zombies (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. April 2022

Whiskey and Zombies für reduzierte 5,09 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 5,99 Euro)