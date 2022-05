Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 19/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Xbox Game Pass) – 10. Mai 2022

Eiyuden Chronicle: Rising (Xbox Game Pass) – 10. Mai 2022

Eiyuden Chronicle: Rising im Microsoft Store kaufen.

This War of Mine: Final Cut (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. Mai 2022

This War of Mine: Final Cut für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Flippin Kaktus – 11. Mai 2022

Flippin Kaktus für reduzierte 9,59 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 11,99 Euro)

Source of Madness (Optimiert für Xbox Series X|S) – 11. Mai 2022

Source of Madness im Microsoft Store kaufen.

Aery – A New Frontier (Optimiert für Xbox One X) – 12. Mai 2022

Aery – A New Frontier für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Dog’s Donuts – 12. Mai 2022

Dog’s Donuts im Microsoft Store kaufen.

Get-a-Grip Chip (Optimiert für Xbox One X) – 12. Mai 2022

Get-a-Grip Chip im Microsoft Store kaufen.

Get-a-Grip Chip and the Body Bugs (Optimiert für Xbox One X) – 12. Mai 2022

Get-a-Grip Chip and the Body Bugs im Microsoft Store kaufen.

Infinite Links (Optimiert für Xbox Series X|S) – 12. Mai 2022

Infinite Links für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Paratopic – 12. Mai 2022

Paratopic für 5,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Tourist Bus Simulator (Optimiert für Xbox Series X|S) – 12. Mai 2022

Tourist Bus Simulator im Microsoft Store kaufen.

Evil Dead: The Game (Optimiert für Xbox Series X|S) – 13. Mai 2022

Evil Dead: The Game für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Radon Break – 13. Mai 2022

Radon Break im Microsoft Store kaufen.