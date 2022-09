Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 36/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Circus Electrique – 06. September 2022

Circus Electrique im Microsoft Store kaufen.

Disney Dreamlight Valley (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass) – 06. September 2022

Disney Dreamlight Valley im Microsoft Store vorbestellen:

Temtem (Optimiert für Xbox Series X|S) – 06. September 2022

Temtem für 44,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Train Sim World 3 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass)

Train Sim World 3: Deluxe Edition für reduzierte 53,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 59,99 Euro)

Game Type DX (Optimiert für Xbox One X) – 07. September 2022

Game Type DX für 5,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Kaichu: The Kaiju Dating Sim (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. September 2022

Kaichu: The Kaiju Dating Sim im Microsoft Store kaufen.

White Day: A Labyrinth Named School (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. September 2022

White Day: A Labyrinth Named School für reduzierte 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 29,99 Euro)

Radical Rex (QUByte Classics) – 08. September 2022

Radical Rex (QUByte Classics) im Microsoft Store kaufen.

Steelrising (Optimiert für Xbox Series X|S) – 08. September 2022

Steelrising im Microsoft Store vorbestellen:

NBA 2K23 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 08. September 2022

NBA 2K23 im Microsoft Store vorbestellen:

Castle Walker (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 09. September 2022

Castle Walker im Microsoft Store kaufen.

The end is nahual: If I may say so – 09. September 2022

The end is nahual: If I may say so im Microsoft Store kaufen.