Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW42/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Kovox Pitch – 17. Oktober 2022

Kovox Pitch für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Them’s Fightin’ Herds – 17. Oktober 2022

Them’s Fightin’ Herds für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Ghostbusters: Spirits Unleashed (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. Oktober 2022

Ghostbusters: Spirits Unleashed für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

A Plague Tale: Requiem (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. Oktober 2022

A Plague Tale: Requiem für 59,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Die Sims 4 (Free to Play) – 18. Oktober 2022

41 Hours – 19. Oktober 2022

41 Hours im Microsoft Store kaufen.

The Last Hero of Nostalgaia (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 19. Oktober 2022

The Last Hero of Nostalgaia für 23,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

WW2: Bunker Simulator – 19. Oktober 2022

WW2: Bunker Simulator für reduzierte 15,74 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 17,49 Euro)

Doomed To Hell – 20. Oktober 2022

Doomed To Hell im Microsoft Store kaufen.

Gas Station Simulator – 20. Oktober 2022

Gas Station Simulator für reduzierte 15,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 19,99 Euro)

Jackbox Party Pack 9 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. Oktober 2022

Jackbox Party Pack 9 im Microsoft Store kaufen.

JoJo Siwa – Ein Fest für alle (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. Oktober 2022

JoJo Siwa – Ein Fest für alle für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

New Tales From the Borderlands (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. Oktober 2022

New Tales From the Borderlands für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

One True Hero – 20. Oktober 2022

One True Hero im Microsoft Store kaufen.

Park Story (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. Oktober 2022

Park Story für 18,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Persona 5 Royal (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. Oktober 2022

Persona 5 Royal für 59,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Phantom Abyss (Xbox Game Pass / Game Preview) – 20. Oktober 2022

Pnevmo-Capsula (Xbox Series X|S) – 20. Oktober 2022

Pnevmo-Capsula für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)

Shapeshooter – 20. Oktober 2022

Shapeshooter im Microsoft Store kaufen.

Tempus – Level Escape (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. Oktober 2022

Tempus – Level Escape für reduzierte 5,94 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 6,99 Euro)

Aery – Last Day of Earth (Optimiert für Xbox One X) – 21. Oktober 2022

Aery – Last Day of Earth für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Gotham Knights (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. Oktober 2022

Gotham Knights im Microsoft Store vorbestellen: