Xbox Series X: Dokumentation gewinnt Webby-Award

Die Microsoft Dokumentation Power On: The Story of Xbox hat den People’s Voice Preis bei den Webby Awards gewonnen.

Mit der Dokumentation Power On: The Story of Xbox wurde der Konsole aus dem Hause Microsoft zum 20-jährigen Jubiläum letztes Jahr Tribut gezollt. In einer Art und Weise, die scheinbar einer breiten Publikumsmasse gefallen hat.

Dieses Jahr wurden zum 26. Mal die Webbys vergeben. Die Webbys sind eine Auszeichnung für Internetinhalte in den folgenden Kategorien:

Websites und Mobile Sites,

Video,

Advertising,

Media & PR,

Social,

Apps und Software,

Games,

Podcasts,

Virtual & Remote.

In jeder dieser Kategorien gibt es zwei Preise zu gewinnen, den offiziellen Webby Award, der von einem Gremium namens IADAS (International Academy of Digital Arts and Sciences) vergeben wird, und den Preis der vom Volk gewählt wird, der Webby People’s Voice Award.

Die Microsoft Doku, die das Entstehen und die Geschichte der Xbox thematisiert, konnte einen dieser Awards gewinnen. Den Webby People’s Voice Award in der Kategorie Video, mit den Unterkategorien Dokumentation (Video Series & Channel).

Laut der New York Times ist es „The Internet’s highest honor“, also des Internets höchste Ehre einen solchen Preis zu gewinnen.

Ein Blick in die Dokumentation lohnt sich für jeden Fan der Xbox oder Gamer generell, um einen Einblick in die Geschehnisse hinter den Kulissen zu bekommen.