Xbox Series X: Einschränkung des Entwicklermodus war ein Versehen

Für einige Besitzer einer Xbox Series X|S oder Xbox One mit Entwicklermodus wurde jüngst der Zugang zum Microsoft Partner Center eingeschränkt bzw. deaktiviert.

Das erweckte den Eindruck, als wolle man den Entwicklermodus für private Nutzer einschränken, um so die Verbreitung von Emulatoren zu stoppen, die immer häufiger im Store auftauchten.

Wie Jason Ronald, Partner Director of Program Management bei Xbox, jetzt mitteilte, wurden bei einer Aufräumaktion von inaktiven Accounts versehentlich auch aktive Accounts deaktiviert.

Man glaube weiterhin an „eine gesunde, unabhängige App- und Spieleentwickler-Community auf Xbox und unterstützen sie“, so Ronald. Pläne, den Entwicklermodus auf Xbox-Konsolen zu entfernen oder zu deaktivieren habe man nicht, wie er betont.

Die fälschlicherweise deaktivierten Accounts werden wieder reaktiviert. Ebenso der Entwicklermodus auf den jeweiligen Konsolen.

Betroffene können sich auch per E-Mail an [email protected] wenden und dort um eine Reaktivierung zu bitten.

— Jason Ronald (@jronald) January 5, 2022