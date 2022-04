Xbox Series X: Exklusives Spiel im Monster Hunter-Stil in Arbeit laut Bericht

Autor:, in / Xbox Series X

Das Entwicklerstudio Certain Affinity arbeitet laut einem neuen Gerücht an einem Monster Hunter ähnlichen Exklusivtitel für Xbox Series X|S.

Es kommen immer wieder Neuigkeiten über Spiele und Exklusivtitel ans Tageslicht, welche noch nicht offiziell bestätigt oder angekündigt wurden. Einige dieser Neuigkeiten sind glaubwürdiger als andere, da es nur wenige tatsächliche Insider gibt. Als glaubwürdig bewiesen haben sich unter anderem Leute wie Jeff Grub (GrubbSnax), Jez Corden (Windows Central) und Twitter-Nutzer Klobrille.

Zwei der drei genannten haben nun aus unterschiedlichen Quellen bestätigt, dass das Studio Certain Affinity, welches für Entwicklungsunterstützung bei Call of Duty und Halo bekannt ist, an einem Exklusivtitel für Xbox arbeitet.

Das Spiel trägt den Codenamen Suerte, soll von Monster Hunter inspiriert sein und befindet sich angeblich bereits seit 2020 in der Entwicklung. Die offizielle Ankündigung könnte im Jahr 2023 erfolgen, wobei ein Veröffentlichungsdatum für das Jahr 2024 bekannt gegeben werden soll. Spielverschiebungen oder kurzfristig geänderte Veröffentlichungsdaten sind heutzutage jedoch keine Seltenheit mehr.

Nähere Informationen zum Umfang oder zur Art des Spiels gibt es noch nicht. Ganz gleich wie vertrauenswürdig die Quellen sind, handelt es sich ohne eine offizielle Ankündigung seitens Xbox oder des Studios um ein Gerücht und ist auch als solches zu behandeln.