Xbox Series X: Feierlichkeiten im Juli enthüllt

Microsoft feiert auch im Juli 2021 das Jubiläum der Marke „Xbox“. Zwanzig Jahre hat die Xbox jetzt schon auf dem Buckel und das muss natürlich (weiter) gefeiert werden.

Verdient diesen Monat 2x Punkte in Game Pass Quests

Ab dem 6. Juli können Xbox Game Pass-Mitglieder 2x Punkte für das Abschließen von Quests verdienen.

FanFest Halo 3-Turnier (USA, Kanada, Mexiko)

Spieler aus den USA, Kanada und Mexiko können sich bei einem FanFest Halo 3-Turnier eintragen.

#Xbox20: Zeigt eure Xbox-Begeisterung

Nutzt den Hashtag #Xbox20 auf euren bevorzugten Social-Media-Plattformen und mit ein bisschen Glück wird Microsoft vielleicht euren Post in ihren Xbox Social-Kanälen veröffentlichen.

Macht eine Reise durch die Xbox-Geschichte mit Samsung

Macht eine Reise durch die Xbox-Geschichte direkt auf eurem Frame-Fernseher. Die „Xbox Through The Years“-Sammlung ikonischer Spiele-Artworks, wird exklusiv und kostenlos für The Frame erhältlich sein. The Frame ist Fernseher mit 100 % Farbvolumen, der sich in ein wunderschönes Kunstwerk verwandelt, wenn er ausgeschaltet ist. Von Halo über BioShock bis hin zu The Elder Scrolls V: Skyrim können Frame-Besitzer diese atemberaubenden 4K-Bilder mit ihren Lieblingsspieltiteln im Frame Art Store finden – ohne zusätzliche Kosten.