Xbox Series X: Future Games Show zeigt über 40 Spiele

Die Future Games Show (FGS) ist das Aushängeschild von GamesRadar für digitale Spiele und wird am 25. März mit einem Spring Showcase zurückkehren. Die Veranstaltung wird von den Resident Evil 3 Remake-Stars Jeff Schine (Carlos Oliveira) und Nicole Tompkins (Jill Valentine) moderiert.

Der FGS: Spring Showcase ist die erste von drei Veranstaltungen, die für 2021 geplant sind, mit weiteren Shows im Juni und August. Der Spring Showcase wird über 40 Spiele aus allen Formaten und Genres zeigen, mit Weltpremieren und Updates von über 30 Publishern, darunter Warner Bros. Games, EA und Team17. Im Folgenden erfahrt ihr mehr über die Future Games Show – einschließlich Details zu den bisherigen Veranstaltungen und Gastgebern (darunter die Stars der Uncharted- und Metal Gear Solid-Reihe) – sowie darüber, wie ihr die kommende Spring Showcase-Veranstaltung verfolgen könnt.

Die GamesRadar Presents: Die Future Games Show (FGS) ist ein wichtigstes digitales Showcase-Event, das im Juni 2020 auf der E3 startete, mit einer zweiten Show auf der Gamescom im August 2020. Im Jahr 2021 werden drei Shows zu präsentiert, darunter ein neues Spring Showcase-Event am 25. März, sowie die Rückkehr der FGS-Shows im Juni und August.

Die Future Games Show zeigt die aufregendsten und interessantesten Spiele des Jahres 2021 und darüber hinaus und wirft einen genaueren Blick darauf, was wir von Spielen erwarten können, wenn die neue Konsolengeneration zu reifen beginnt.

Der FGS: Spring Showcase wird von den Stars des Resident Evil 3 Remakes, Jeff Schine (Carlos Oliveira) und Nicole Tompkins (Jill Valentine), moderiert.

„Ich freue mich sehr, die Future Game Show zu moderieren: Spring Showcase an der Seite meines talentierten Resident Evil 3 Remake Co-Stars Jeff Schine zu moderieren“, sagt Nicole Tompkins. „Das wird bestimmt ein Riesenspaß und ich freue mich schon sehr darauf, den Fans einige der tollen neuen Spiele zu zeigen, die dieses Jahr herauskommen! Begleiten Sie uns am 25. März live auf Twitch.“

„Ich freue mich darauf, wieder mit Nicole zusammenzuarbeiten und das Team wieder zusammenzubringen“, sagt Jeff Schine. „Wir sind beide eingefleischte Gamer, daher ist die Chance, die Future Games Show zu moderieren, wirklich aufregend. Ich habe versucht, einen kleinen Einblick in das Programm zu bekommen, hatte aber nicht viel Glück… aber nach dem, was ich bisher gehört habe, wird es eine tolle Show werden. Ich kann es kaum erwarten, euch ein paar neue Blicke auf kommende Spiele zu zeigen und vielleicht die eine oder andere Ankündigung zu machen. Wir sehen uns am 25. März, das wollt ihr nicht verpassen.“