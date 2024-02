Xbox Series X: Game Hubs nun für Xbox Insiders auf dem PC verfügbar

Autor:, in / Xbox Series X

Die Game Hubs lassen seit langem von sich hören, nun sind sie auch endlich für Xbox Insiders on PC verfügbar.

Die Game Hubs sind ab sofort für Xbox Insiders on PC verfügbar. Um auf die Game Hubs zuzugreifen, benötigt ihr lediglich die Xbox App on PC. Klickt ihr auf ein Spiel in eurer Bibliothek zu eurer Linken, eröffnen sich euch besagte Game Hubs. Diese gestalten sich wie folgt:

Essentials: Ganz oben findet ihr alle wichtigen Informationen zum Spiel, sowie verschiedene Optionen, etwa, ob ihr ein Spiel spielen, installieren oder updaten möchtet. Auch Statistiken sind hier einsehbar, so auch, wann ihr zuletzt gespielt habt, eure gesamte Spielzeit und eure Errungenschaften.

Featured Content: In diesem Bereich seht ihr, was neu ist, darunter auch Informationen zu den neuesten Add-ons eurer Spiele inklusive Preisen und Links zum Kauf.

In diesem Bereich seht ihr, was neu ist, darunter auch Informationen zu den neuesten Add-ons eurer Spiele inklusive Preisen und Links zum Kauf. Friends who play: In diesem Bereich könnt ihr einsehen, welche eurer Freunde spielen und wie sich diese in welchen Spielen schlagen. Entsprechend ist es auch möglich, Fortschritte und Errungenschaften zu vergleichen.

In diesem Bereich könnt ihr einsehen, welche eurer Freunde spielen und wie sich diese in welchen Spielen schlagen. Entsprechend ist es auch möglich, Fortschritte und Errungenschaften zu vergleichen. Achievements: Diese Sektion dürfte selbsterklärend sein. Hier seht ihr nicht nur eure Achievements und euren Gamerscore ein, sondern könnt auch im Detail nochmal nachschlagen, welche Errungenschaften ihr wann in welchem Spiel erreicht habt und welche ihr als nächstes freischalten könnt.

Diese Sektion dürfte selbsterklärend sein. Hier seht ihr nicht nur eure Achievements und euren Gamerscore ein, sondern könnt auch im Detail nochmal nachschlagen, welche Errungenschaften ihr wann in welchem Spiel erreicht habt und welche ihr als nächstes freischalten könnt. All add-ons: In diesem Bereich seht ihr, welche Add-ons für eure installierten Spiele verfügbar sind und könnt sie direkt über den Game Hub erstehen.

In diesem Bereich seht ihr, welche Add-ons für eure installierten Spiele verfügbar sind und könnt sie direkt über den Game Hub erstehen. HowLongToBeat: Nun könnt ihr auch auf dem PC einsehen, wie lange ihr noch benötigt, um die Haupthandlung eines Spiels abzuschließen oder alle Achievements zu erspielen, die ein Spiel hergibt – immer im Vergleich zu den Zahlen aus der Community.

Nun könnt ihr auch auf dem PC einsehen, wie lange ihr noch benötigt, um die Haupthandlung eines Spiels abzuschließen oder alle Achievements zu erspielen, die ein Spiel hergibt – immer im Vergleich zu den Zahlen aus der Community. From the developer: Updates, Ankündigungen, Tipps und vieles mehr – das erwartet euch in diesem Bereich. Auch Neuigkeiten direkt von den Teams hinter den Spielen erreichen euch über diese Sparte.