Xbox Series X: ID at Xbox Summer Game Fest Demo Event angekündigt

Autor:, in / Xbox Series X

Das ID at Xbox Summer Game Fest Demo Event bringt euch über 30 Demos zu einigen auserwählten Spielen.

Microsoft hat bekannt gegeben, dass am 21. Juni 2022 das ID at Xbox Summer Game Fest Demo Event starten wird. Dies wird das dritte ID at Xbox Summer Game Fest Demo-Event im Rahmen der Summer Game Fest-Promotion von Geoff Keighley sein.

Falls ihr die anderen Demo-Events verpasst habt, gibt es hier noch einmal eine kurze Erklärung zu den Demos:

Die Demos sind nur vom 21. Juni bis zum 27. Juni verfügbar

Es werden Demos zu unfertigen Spielen veröffentlicht, also geht nicht zu hart mit ihnen ins Gericht

Die Demos sind auf Xbox One und Xbox Series X/S spielbar

Die Entwickler freuen sich über konstruktive Kritik von euch

Betrachtet diese Demos als Show Floor Demos zu Spielen, die sich noch in der Entwicklung befinden und nicht als Demoversionen zu fertigen Games

Die vollständige Liste aller Demos wird offiziell am 21. Juni 2022 enthüllt, doch einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon. Freut euch auf Demos zu den folgenden Spielen und 26 weiteren:

ID@Xbox Summer Game Fest

Welches Indie-Spiel würdet ihr gerne bei diesem Event ausprobieren?